Hans Christian Andersenın yazdığı ve fenomen Marul Kafanın seslendirdiği Yaban Kuğuları masalı bir prenses ve büyücü tarafından kuğuya çevrilen 11 prensin yaşadıkları maceraları konu ediyor. Hikayeye göre; 11 yakışıklı prens, üvey anneleri tarafından kuğuya çevrilir. Sadece geceleri kısa bir süreliğine insan olmaya geri dönerler. Hepsi tekrar insan olmak ister ve bunun için mücadele eder. Peki 11 prens tekrar insana dönüşebilecek mi? Öğrenmek için Yaban Kuğuları masalını Marul Kafanın seslendirmesiyle buradan dinleyebilirsiniz