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Akustik Müzik
Akustik Bateri
Akustik Bateri
Akustik Müzik
10 Parça | 25:55
Davul ve zillerin birbirine eşlik ederek çıkardığı armoninin akustik tınılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Savaşın Habercisi
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02:40
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02
Bir Solukta
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02:20
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03
Çabuk Adımlar
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01:56
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04
Ritmi Yakala
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02:05
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05
Çığlık Çığlığa
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02:18
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06
Baterinin Büyüsü
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02:07
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07
Hızlı Bagetler
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01:38
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08
Baterist
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02:09
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09
Davullar ve Bagetler
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03:50
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10
Akustik Bateri
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04:52
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