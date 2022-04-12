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Akustik Bateri

Akustik Bateri

Akustik Müzik

10 Parça | 25:55
Davul ve zillerin birbirine eşlik ederek çıkardığı armoninin akustik tınılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Savaşın Habercisi

Enstrümantal 02:40
02

Bir Solukta

Enstrümantal 02:20
03

Çabuk Adımlar

Enstrümantal 01:56
04

Ritmi Yakala

Enstrümantal 02:05
05

Çığlık Çığlığa

Enstrümantal 02:18
06

Baterinin Büyüsü

Enstrümantal 02:07
07

Hızlı Bagetler

Enstrümantal 01:38
08

Baterist

Enstrümantal 02:09
09

Davullar ve Bagetler

Enstrümantal 03:50
10

Akustik Bateri

Enstrümantal 04:52
... KAPAT
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