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Akustik Gitar

Akustik Gitar

Akustik Müzik

12 Parça | 29:16
Enstrüman olarak sadece gitar kullanılmış akustik müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte akustik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Papatya Bahçesi

Enstrümantal 02:04
02

Gökyüzüne Bak

Enstrümantal 02:49
03

Karanlık Kuyu

Enstrümantal 02:13
04

Sana Çıkan Sokaklar

Enstrümantal 02:56
05

Gecenin Ay'ı

Enstrümantal 02:44
06

Yağmurun Ardından

Enstrümantal 02:19
07

Gitarımın Kopuk Teli

Enstrümantal 02:46
08

Senin Yanındayken

Enstrümantal 02:06
09

Aydınlık Geceler

Enstrümantal 02:39
10

Güneşe Doğru

Enstrümantal 02:19
... KAPAT
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