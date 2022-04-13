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Akustik Keman

Akustik Keman

Akustik Müzik

10 Parça | 24:42
Violin ailesinin en yüksek tondan çalan enstrümanı olan kemanın akustiğe dönüşmüş halini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Acı Çığlıklar

Enstrümantal 02:51
02

Aşkın Hecesi

Enstrümantal 02:05
03

Kapat Gözlerini

Enstrümantal 02:44
04

Rüzgar Kadar Tiz

Enstrümantal 02:14
05

Büyülü Resital

Enstrümantal 02:25
06

Akustik Keman

Enstrümantal 01:55
07

Geçmişe Ağıt

Enstrümantal 02:35
08

İçimdeki Gözyaşı

Enstrümantal 02:36
09

Kalbin Titreyişi

Enstrümantal 02:37
10

Ağlayan Keman

Enstrümantal 02:40
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