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Akustik Müzik
10 Parça | 24:42
Violin ailesinin en yüksek tondan çalan enstrümanı olan kemanın akustiğe dönüşmüş halini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Acı Çığlıklar
Enstrümantal
02:51
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02
Aşkın Hecesi
Enstrümantal
02:05
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03
Kapat Gözlerini
Enstrümantal
02:44
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04
Rüzgar Kadar Tiz
Enstrümantal
02:14
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05
Büyülü Resital
Enstrümantal
02:25
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06
Akustik Keman
Enstrümantal
01:55
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07
Geçmişe Ağıt
Enstrümantal
02:35
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08
İçimdeki Gözyaşı
Enstrümantal
02:36
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09
Kalbin Titreyişi
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02:37
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10
Ağlayan Keman
Enstrümantal
02:40
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