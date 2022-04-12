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Akustik Müzik
Akustik Piyano
Akustik Piyano
Akustik Müzik
12 Parça | 39:56
Klasik ve caz müzikte sıkça kullanılan piyanonun akustik tınılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Umut Işığı
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02:42
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02
Anılardan Bir Demet
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02:48
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03
Tatlı Tesadüf
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02:16
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04
Yalnız Piyano
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09:59
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05
Yeni Umutlar
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02:31
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06
Ayrılığın Ardından
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04:07
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07
Acımasız Zaman
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02:57
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08
Dökülen Yapraklar
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02:21
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09
Sararmış Fotoğraf
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03:06
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10
Sonbahar Rüzgarı
Enstrümantal
02:21
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