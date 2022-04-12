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Akustik Piyano

Akustik Piyano

Akustik Müzik

12 Parça | 39:56
Klasik ve caz müzikte sıkça kullanılan piyanonun akustik tınılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Umut Işığı

Enstrümantal 02:42
02

Anılardan Bir Demet

Enstrümantal 02:48
03

Tatlı Tesadüf

Enstrümantal 02:16
04

Yalnız Piyano

Enstrümantal 09:59
05

Yeni Umutlar

Enstrümantal 02:31
06

Ayrılığın Ardından

Enstrümantal 04:07
07

Acımasız Zaman

Enstrümantal 02:57
08

Dökülen Yapraklar

Enstrümantal 02:21
09

Sararmış Fotoğraf

Enstrümantal 03:06
10

Sonbahar Rüzgarı

Enstrümantal 02:21
... KAPAT
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