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Akustik Slow Şarkılar

Akustik Slow Şarkılar

Akustik Müzik

11 Parça | 44:41
Sevebileceğini düşündüğümüz slow akustik şarkıları senin için derledik. İşte Gökhan Özen ve Bengü gibi şarkıcıların slow şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Büyük İnsan (Akustik)

Gökhan Türkmen 03:57
02

Sakıncalı (Akustik Version)

Gülşen 04:03
03

Adı Aşk Sebebimin (Akustik)

Gülşen 03:35
04

Güvercin (Akustik)

Gökhan Özen 04:43
05

Aşk Yorgunu (Akustik)

Gökhan Özen 04:43
06

Emanet / Akustik

Yonca Lodi 04:03
07

Milat ( Akustik )

Yonca Lodi 04:20
08

Dilberim (Akustik)

Çelik 04:30
09

Eloğlu (Akustik)

Günseli Deniz 04:45
10

Mendil (Akustik)

Gülden 03:07
... KAPAT
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