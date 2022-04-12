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Akustik Müzik
Akustik Slow Şarkılar
Akustik Slow Şarkılar
Akustik Müzik
11 Parça | 44:41
Sevebileceğini düşündüğümüz slow akustik şarkıları senin için derledik. İşte Gökhan Özen ve Bengü gibi şarkıcıların slow şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Büyük İnsan (Akustik)
Gökhan Türkmen
03:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Serkan Söylemez
Besteci:
Serkan Söylemez
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02
Sakıncalı (Akustik Version)
Gülşen
04:03
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Gülşen
Besteci:
Gülşen
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03
Adı Aşk Sebebimin (Akustik)
Gülşen
03:35
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
A.Fuat Tekin
Besteci:
A.Fuat Tekin
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04
Güvercin (Akustik)
Gökhan Özen
04:43
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05
Aşk Yorgunu (Akustik)
Gökhan Özen
04:43
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06
Emanet / Akustik
Yonca Lodi
04:03
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07
Milat ( Akustik )
Yonca Lodi
04:20
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08
Dilberim (Akustik)
Çelik
04:30
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09
Eloğlu (Akustik)
Günseli Deniz
04:45
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10
Mendil (Akustik)
Gülden
03:07
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