Akustik Slow Şarkılar

Akustik Müzik 11 Parça | 44:41 11 Parça | 44:41

Sevebileceğini düşündüğümüz slow akustik şarkıları senin için derledik. İşte Gökhan Özen ve Bengü gibi şarkıcıların slow şarkılarının yer aldığı çalma listesi...