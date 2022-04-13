×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Akustik Müzik En Sevilen Akustik Şarkılar
En Sevilen Akustik Şarkılar

En Sevilen Akustik Şarkılar

Akustik Müzik

10 Parça | 40:46
En sevilen Türkçe akustik şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Gökhan Türkmen, Sezen Aksu ve Özlem Tekin'in akustik şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Her Mevsim Yazım

Zeynep Bastık 03:13
02

Susma (Akustık)

Gökhan Türkmen 04:50
03

İçime Sinmiyor (akustik)

Sezen Aksu 03:40
04

Hüzzam (akustik)

Zakkum 04:18
05

Vay Halimize (Akustik)

Gökhan Türkmen 04:28
06

Bir Sevgi İstiyorum (Akustik)

Burcu Güneş 04:28
07

Kimse Bilmez (Akustik)

Özlem Tekin 02:58
08

Kör Kuyular (Akustik Version)

Nev 03:54
09

Hercai (Akustik)

Çelik 04:05
10

Bilmece

Ogün Sanlısoy 04:52
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Türkçe Akustik Şarkılar
Akustik Slow Şarkılar
Akustik Gitar
Akustik Piyano
Akustik Bateri
Akustik Keman
Hareketli Akustik Şarkıları
Karışık Akustik Müzik
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı