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En Sevilen Akustik Şarkılar
En Sevilen Akustik Şarkılar
Akustik Müzik
10 Parça | 40:46
En sevilen Türkçe akustik şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Gökhan Türkmen, Sezen Aksu ve Özlem Tekin'in akustik şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Her Mevsim Yazım
Zeynep Bastık
03:13
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Besteci:
Oğuzhan Koç
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02
Susma (Akustık)
Gökhan Türkmen
04:50
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03
İçime Sinmiyor (akustik)
Sezen Aksu
03:40
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04
Hüzzam (akustik)
Zakkum
04:18
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05
Vay Halimize (Akustik)
Gökhan Türkmen
04:28
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06
Bir Sevgi İstiyorum (Akustik)
Burcu Güneş
04:28
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07
Kimse Bilmez (Akustik)
Özlem Tekin
02:58
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08
Kör Kuyular (Akustik Version)
Nev
03:54
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Söz yazarı:
Nev
Besteci:
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09
Hercai (Akustik)
Çelik
04:05
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10
Bilmece
Ogün Sanlısoy
04:52
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