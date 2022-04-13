En Sevilen Akustik Şarkılar

Akustik Müzik 10 Parça | 40:46 10 Parça | 40:46

En sevilen Türkçe akustik şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Gökhan Türkmen, Sezen Aksu ve Özlem Tekin'in akustik şarkılarının yer aldığı çalma listesi...