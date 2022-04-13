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Hareketli Akustik Şarkıları
Hareketli Akustik Şarkıları
Akustik Müzik
9 Parça | 36:23
Hareketli akustik şarkıları bu çalma listesinde topladık. İşte dinlerken keyif alacağını düşündüğümüz hareketli akustik şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Uslanmıyor Bu
Zeynep Bastık
03:13
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02
Felaket
Zeynep Bastık
03:57
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03
Hayırlı Günler Akustik
Aydın Kurtoğlu
03:38
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04
Nazına Ölüyorum (Akustik)
Çelik
03:50
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05
Ego ( Akustik )
Mustafa Sandal
03:58
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06
Kalbim Seninle (Akustik Versiyon)
Gökhan Özen
04:11
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07
Hoşçakal (Akustik)
Elif Güvendik
04:56
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08
Seyre Dursun Aşk (Akustik)
Gülşen
04:08
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09
Bu Bahar Da (Akustik)
Bendeniz
04:32
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