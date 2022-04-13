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Hareketli Akustik Şarkıları

Hareketli Akustik Şarkıları

Akustik Müzik

9 Parça | 36:23
Hareketli akustik şarkıları bu çalma listesinde topladık. İşte dinlerken keyif alacağını düşündüğümüz hareketli akustik şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Uslanmıyor Bu

Zeynep Bastık 03:13
02

Felaket

Zeynep Bastık 03:57
03

Hayırlı Günler Akustik

Aydın Kurtoğlu 03:38
04

Nazına Ölüyorum (Akustik)

Çelik 03:50
05

Ego ( Akustik )

Mustafa Sandal 03:58
06

Kalbim Seninle (Akustik Versiyon)

Gökhan Özen 04:11
07

Hoşçakal (Akustik)

Elif Güvendik 04:56
08

Seyre Dursun Aşk (Akustik)

Gülşen 04:08
09

Bu Bahar Da (Akustik)

Bendeniz 04:32
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