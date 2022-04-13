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Karışık Akustik Müzik

Karışık Akustik Müzik

Akustik Müzik

12 Parça | 53:40
Hareketli ve slow şarkıların akustik versiyonlarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Çelik, Gülşen ve Gökhan Türkmen'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Susma (Akustık)

Gökhan Türkmen 04:50
02

Budala ( Akustik )

Gökhan Özen 03:53
03

Bir Sevgi İstiyorum (Akustik)

Burcu Güneş 04:28
04

Hercai (Akustik)

Çelik 04:05
05

İkimiz de Kaybettik (Akustik)

Gökhan Özen 04:22
06

İnkar Etme (Akustik)

Gökhan Özen 05:30
07

Ton Farkı/ Akustik

Yonca Lodi 04:01
08

Yamalı Tövbeler (Akustik)

Mustafa Sandal 04:34
09

Yüreğim (Akustik)

Gökhan Türkmen 04:24
10

Anlayacaksın (Akustik)

Gülşen 03:40
... KAPAT
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