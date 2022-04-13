Karışık Akustik Müzik

Akustik Müzik 12 Parça | 53:40 12 Parça | 53:40

Hareketli ve slow şarkıların akustik versiyonlarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Çelik, Gülşen ve Gökhan Türkmen'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...