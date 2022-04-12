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Türkçe Akustik Şarkılar

Türkçe Akustik Şarkılar

Akustik Müzik

14 Parça | 55:58
Türkçe akustik şarkıları senin için derledik. İşte Soner Arıca, Nil Karaibrahimgil ve Kutsi gibi ünlü şarkıcıların akustik şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Geçer/ Akustik

Kutsi 04:29
02

Müsaadenle/ Akustik

Gülben Ergen 04:37
03

Seviyorum/ Akustik

Soner Arıca 04:27
04

Saygılarımla/ Akustik

Ebru Gündeş 05:20
05

Saydım/ Akustik

Ogün Sanlısoy 04:07
06

İyi ki/ Akustik

Nil Karaibrahimgil 03:20
07

Efsane/ Akustik

Ozan Doğulu 03:25
08

Köle/ Akustik

Aydın Kurtoğlu 03:04
09

Duygusal

Kemal Doğulu 04:15
10

Rüya Akustik

Yasemin Mira 04:01
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