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Türkçe Akustik Şarkılar
Türkçe Akustik Şarkılar
Akustik Müzik
14 Parça | 55:58
Türkçe akustik şarkıları senin için derledik. İşte Soner Arıca, Nil Karaibrahimgil ve Kutsi gibi ünlü şarkıcıların akustik şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Geçer/ Akustik
Kutsi
04:29
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02
Müsaadenle/ Akustik
Gülben Ergen
04:37
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03
Seviyorum/ Akustik
Soner Arıca
04:27
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04
Saygılarımla/ Akustik
Ebru Gündeş
05:20
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05
Saydım/ Akustik
Ogün Sanlısoy
04:07
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06
İyi ki/ Akustik
Nil Karaibrahimgil
03:20
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07
Efsane/ Akustik
Ozan Doğulu
03:25
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08
Köle/ Akustik
Aydın Kurtoğlu
03:04
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09
Duygusal
Kemal Doğulu
04:15
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10
Rüya Akustik
Yasemin Mira
04:01
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