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Adamlar
Adamlar
12 Parça | 51:41
"Koca Yaşlı Şişko Dünya" şarkılarıyla büyük ilgi toplayan Adamlar'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Adamlar grubunun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Sarılırım Birine
Adamlar
06:33
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02
Yoruldum
Adamlar
04:31
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03
Rüyalarda Buruşmuşum
Adamlar
03:30
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04
Felek
Adamlar
04:04
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05
Hikaye
Adamlar
05:14
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06
Acının İlacı
Adamlar
04:47
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07
Koca Yaşlı Şişko Dünya
Adamlar
04:12
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08
Mavi Ekran
Adamlar
03:33
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09
Orda Ortada
Adamlar
03:44
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10
Tın Tın
Adamlar
03:44
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