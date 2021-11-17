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Adamlar

Adamlar

12 Parça | 51:41

"Koca Yaşlı Şişko Dünya" şarkılarıyla büyük ilgi toplayan Adamlar'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Adamlar grubunun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sarılırım Birine

Adamlar 06:33
02

Yoruldum

Adamlar 04:31
03

Rüyalarda Buruşmuşum

Adamlar 03:30
04

Felek

Adamlar 04:04
05

Hikaye

Adamlar 05:14
06

Acının İlacı

Adamlar 04:47
07

Koca Yaşlı Şişko Dünya

Adamlar 04:12
08

Mavi Ekran

Adamlar 03:33
09

Orda Ortada

Adamlar 03:44
10

Tın Tın

Adamlar 03:44

...

KAPAT
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