×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Alternatif Müzik Bağzıları
Bağzıları

Bağzıları

11 Parça | 44:52

2017 yılında "Bize Kalsın" adlı albümleriyle hayatımızda yer edinen Bağzıları grubunun şarkılarını senin için derledik. İşte Bağzıları grubuna ait şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zaten Kırılmış Bir Kızsın

Bağzıları 04:49
02

Evleniyormuşsun Bugün

Bağzıları 04:37
03

Leyla

Bağzıları 03:58
04

Güzelliğin Falan Hikaye

Bağzıları 03:41
05

Meylettim Rakıya

Bağzıları 04:25
06

Sizin Olsun Dünyalar

Bağzıları 03:39
07

Akışına Bıraktım Akmadı

Bağzıları 03:33
08

Allı Turnam

Bağzıları 03:37
09

Uyu Artık

Bağzıları 04:46
10

Kışlık Rafı

Bağzıları 03:42

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Karışık
Yeni Türkü
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Fikret Kızılok
Nil İpek
Kaan Boşnak
Emircan İğrek
Adamlar
Can Kazaz
Melek Mosso
İkiye On Kala
Birsen Tezer

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x