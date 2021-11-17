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Bağzıları
Bağzıları
11 Parça | 44:52
2017 yılında "Bize Kalsın" adlı albümleriyle hayatımızda yer edinen Bağzıları grubunun şarkılarını senin için derledik. İşte Bağzıları grubuna ait şarkıları dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Zaten Kırılmış Bir Kızsın
Bağzıları
04:49
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02
Evleniyormuşsun Bugün
Bağzıları
04:37
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03
Leyla
Bağzıları
03:58
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04
Güzelliğin Falan Hikaye
Bağzıları
03:41
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05
Meylettim Rakıya
Bağzıları
04:25
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06
Sizin Olsun Dünyalar
Bağzıları
03:39
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07
Akışına Bıraktım Akmadı
Bağzıları
03:33
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08
Allı Turnam
Bağzıları
03:37
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09
Uyu Artık
Bağzıları
04:46
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10
Kışlık Rafı
Bağzıları
03:42
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