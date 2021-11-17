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Birsen Tezer
Birsen Tezer
5 Parça | 20:31
Dinleyenlerini her daim sesiyle büyüleyen başarılı müzisyen Birsen Tezer'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Birsen Tezer'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ne Tuhaf
Birsen Tezer
04:22
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02
Balıkesir
Birsen Tezer
03:30
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03
Boşver
Birsen Tezer
04:13
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04
Bilsen
Birsen Tezer
04:24
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05
Beni Hatırladın mı Ft. Cem Adrian
Birsen Tezer
04:02
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