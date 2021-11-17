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Birsen Tezer

Birsen Tezer

5 Parça | 20:31

Dinleyenlerini her daim sesiyle büyüleyen başarılı müzisyen Birsen Tezer'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Birsen Tezer'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ne Tuhaf

Birsen Tezer 04:22
02

Balıkesir

Birsen Tezer 03:30
03

Boşver

Birsen Tezer 04:13
04

Bilsen

Birsen Tezer 04:24
05

Beni Hatırladın mı Ft. Cem Adrian

Birsen Tezer 04:02

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