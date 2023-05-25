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Büyük Ev Ablukada

Büyük Ev Ablukada

Alternatif Müzik

10 Parça | 41:18
Kendilerine has tarzlarıyla dinleyicilerine alternatif bir dinleti sunan Büyük Ev Ablukada grubunun sevilen şarkılarını dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Katlime Ferman

Büyük Ev Ablukada 03:46
02

Hoşçakal Kadar

Büyük Ev Ablukada 06:26
03

İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum

Büyük Ev Ablukada 03:25
04

Güneş Yerinde

Büyük Ev Ablukada 09:31
05

Ne Deve Ne Kush

Büyük Ev Ablukada 02:39
06

Evren Bozması

Büyük Ev Ablukada 04:48
07

En Güzel Yerinde Evin

Büyük Ev Ablukada 04:01
08

Çıldırmicam

Büyük Ev Ablukada 01:56
09

Boşluk

Büyük Ev Ablukada 03:00
10

Takıl Yani Takmıyo Belli

Büyük Ev Ablukada 01:46
... KAPAT
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