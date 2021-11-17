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7/24 Dinle Müzik Türleri Alternatif Müzik Can Kazaz
Can Kazaz

Can Kazaz

7 Parça | 25:14

Alternatif müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Can Kazaz'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Can Kazaz'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Duyar mısın?

Can Kazaz 03:03
02

Kızılgerdan

Can Kazaz 03:56
03

İnsan

Can Kazaz 03:12
04

Bir Ben Kalsam

Can Kazaz 03:32
05

Kırlangıçlar Gibi

Can Kazaz 03:42
06

Sürsün Bahar

Can Kazaz 03:01
07

Bunca Yıl

Can Kazaz 04:48

...

KAPAT
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