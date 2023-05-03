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Dedublüman

Dedublüman

Alternatif Müzik

11 Parça | 43:23
Belki adlı şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalan grup Dedublüman'ın sevilen parçalarını sizler için derledik.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Belki (Akustik)

Dedublüman 03:00
02

Belki feat. Mavzer Tabancas

Dedublüman 02:54
03

Sakladığın Bir Şeyler Var

Dedublüman 03:16
04

En Dibine Kadar feat. Mavzer Tabancas

Dedublüman 03:01
05

Gamzedeyim Deva Bulmam

Dedublüman 05:15
06

Çözemezsin

Dedublüman 04:37
07

Fikrimin İnce Gülü

Dedublüman 03:36
08

Bir İhtimal Halim

Dedublüman 03:10
09

Geçmesin Günümüz

Dedublüman 04:16
10

Depresyondayım

Dedublüman 04:21
... KAPAT
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