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Alternatif Müzik
Deniz Tekin
Deniz Tekin
Alternatif Müzik
10 Parça | 39:43
Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başlayan ve günümüzde müzik kariyerini başarılı şarkılarıyla taçlandıran Deniz Tekin'in sevilen şarkılarını sizler için derledik...
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01
Bende Bir Problem Var
Deniz Tekin
03:45
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02
Kendine İyi Bak (Cover)
Deniz Tekin
03:41
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03
Beni Vur - Akustik
Deniz Tekin
04:36
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04
İzmir'de Bir Gün Batımı
Deniz Tekin
03:55
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05
Yıldızlar
Deniz Tekin
04:09
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06
Derde İhanet Edemem feat. Cihan Mürtezaoğlu
Deniz Tekin
02:55
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07
Böyle
Deniz Tekin
04:57
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08
Umrumda Değil
Deniz Tekin
04:21
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09
Depozito
Deniz Tekin
04:11
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10
İstikbal Mahkemeleri
Deniz Tekin
03:13
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