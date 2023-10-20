Deniz Tekin

Alternatif Müzik 10 Parça | 39:43 10 Parça | 39:43

Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başlayan ve günümüzde müzik kariyerini başarılı şarkılarıyla taçlandıran Deniz Tekin'in sevilen şarkılarını sizler için derledik...