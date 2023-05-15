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Dolu Kadehi Ters Tut

Dolu Kadehi Ters Tut

Alternatif Müzik

10 Parça | 36:18
Son dönemin yıldızı parlayan gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut'un sevilen şarkılarını dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gitme ft. Sedef Sebüktekin

Dolu Kadehi Ters Tut 03:32
02

Hiç İyi Değilim

Dolu Kadehi Ters Tut 03:38
03

Yapma N'olursun

Dolu Kadehi Ters Tut 02:58
04

Madem

Dolu Kadehi Ters Tut 04:08
05

Yalan

Dolu Kadehi Ters Tut 03:42
06

Kaçar Gider

Dolu Kadehi Ters Tut 03:37
07

Neyin Nesi

Dolu Kadehi Ters Tut 03:17
08

Tehlikeli İkilem

Dolu Kadehi Ters Tut 03:53
09

Beni Yordun

Dolu Kadehi Ters Tut 03:41
10

Biraz Delisin

Dolu Kadehi Ters Tut 03:52
... KAPAT
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