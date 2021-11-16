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Emircan İğrek

Emircan İğrek

9 Parça | 28:30

"Nalan" şarkısıyla tanıdığımız başarılı şarkıcı Emircan İğrek'in şarkılarını senin için derledik. İşte Emircan İğrek'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Saman Sarısı

Emircan İğrek 02:35
02

Beyaz Skandalım

Emircan İğrek 03:35
03

Kor

Emircan İğrek 03:03
04

Zemin

Emircan İğrek 03:02
05

Nalan

Emircan İğrek 03:29
06

İntihaşk

Emircan İğrek 03:12
07

Memur

Emircan İğrek 02:50
08

Aç Bağrını

Emircan İğrek 03:49
09

Meydan

Emircan İğrek 02:55

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