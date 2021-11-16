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Emircan İğrek
Emircan İğrek
9 Parça | 28:30
"Nalan" şarkısıyla tanıdığımız başarılı şarkıcı Emircan İğrek'in şarkılarını senin için derledik. İşte Emircan İğrek'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Saman Sarısı
Emircan İğrek
02:35
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02
Beyaz Skandalım
Emircan İğrek
03:35
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03
Kor
Emircan İğrek
03:03
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04
Zemin
Emircan İğrek
03:02
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05
Nalan
Emircan İğrek
03:29
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06
İntihaşk
Emircan İğrek
03:12
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07
Memur
Emircan İğrek
02:50
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08
Aç Bağrını
Emircan İğrek
03:49
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09
Meydan
Emircan İğrek
02:55
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