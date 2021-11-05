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Fikret Kızılok
Fikret Kızılok
10 Parça | 44:16
Fikret Kızılok'un şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Fikret Kızılok'un çok sevilen Gönül ve Zaman Zaman şarkılarının da yer aldığı listesi...
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01
Gönül
Fikret Kızılok
06:19
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02
Bu Kalp Seni Unutur mu
Fikret Kızılok
04:21
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03
Bir Harmanım Bu Akşam
Fikret Kızılok
05:41
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04
Sen Olmasan
Fikret Kızılok
05:15
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05
İnişlerim Çıkışlarım
Fikret Kızılok
03:53
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06
Fark Etmeden
Fikret Kızılok
04:16
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07
Tutamadım Ellerini
Fikret Kızılok
03:14
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08
Güzel Ne Güzel Olmuşsun
Fikret Kızılok
02:19
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09
Baş Başa
Fikret Kızılok
05:14
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