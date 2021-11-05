DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Türler Alternatif Fikret Kızılok
Fikret Kızılok

Fikret Kızılok

10 Parça | 44:16

Fikret Kızılok'un şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Fikret Kızılok'un çok sevilen Gönül ve Zaman Zaman şarkılarının da yer aldığı listesi...
DİNLE LİSTEME EKLE
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül

Fikret Kızılok 06:19
02

Bu Kalp Seni Unutur mu

Fikret Kızılok 04:21
03

Bir Harmanım Bu Akşam

Fikret Kızılok 05:41
04

Sen Olmasan

Fikret Kızılok 05:15
05

İnişlerim Çıkışlarım

Fikret Kızılok 03:53
06

Fark Etmeden

Fikret Kızılok 04:16
07

Tutamadım Ellerini

Fikret Kızılok 03:14
08

Güzel Ne Güzel Olmuşsun

Fikret Kızılok 02:19
09

Baş Başa

Fikret Kızılok 05:14

...

KAPAT
**

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x