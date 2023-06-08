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Hayatım Leş
Hayatım Leş
Alternatif Müzik
10 Parça | 38:22
İnsanın ara sıra hüzünlenmek istemesi de normal tabii. Biz de bu yüzden hüzünlenmek istediğin zamanlarda dinleyebil diye bir çalma listesi hazırladık. İşte o şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Kalabalıklar
Yok Öyle Kararlı Şeyler
04:09
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02
İnişlerim Çıkışlarım
Fikret Kızılok
03:53
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03
Kafam Karışık
Yaşlı Amca
03:46
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04
Hep De Yorgun
Yaşlı Amca
03:05
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05
Evleniyormuşsun Bugün
Bağzıları
04:37
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06
Depresyondayım
Dedublüman
04:21
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07
Uykusuz ve Dengesiz
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:39
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08
Binalar Dar
Can Koç
03:43
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09
Yine de Dayanırım
Can Koç
03:34
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10
Yorgunum ve Ağrılar
Kaan Boşnak
03:35
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