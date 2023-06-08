Hayatım Leş

Alternatif Müzik 10 Parça | 38:22 10 Parça | 38:22

İnsanın ara sıra hüzünlenmek istemesi de normal tabii. Biz de bu yüzden hüzünlenmek istediğin zamanlarda dinleyebil diye bir çalma listesi hazırladık. İşte o şarkıların yer aldığı çalma listesi...