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Hayatım Leş

Hayatım Leş

Alternatif Müzik

10 Parça | 38:22
İnsanın ara sıra hüzünlenmek istemesi de normal tabii. Biz de bu yüzden hüzünlenmek istediğin zamanlarda dinleyebil diye bir çalma listesi hazırladık. İşte o şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kalabalıklar

Yok Öyle Kararlı Şeyler 04:09
02

İnişlerim Çıkışlarım

Fikret Kızılok 03:53
03

Kafam Karışık

Yaşlı Amca 03:46
04

Hep De Yorgun

Yaşlı Amca 03:05
05

Evleniyormuşsun Bugün

Bağzıları 04:37
06

Depresyondayım

Dedublüman 04:21
07

Uykusuz ve Dengesiz

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:39
08

Binalar Dar

Can Koç 03:43
09

Yine de Dayanırım

Can Koç 03:34
10

Yorgunum ve Ağrılar

Kaan Boşnak 03:35
... KAPAT
**

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