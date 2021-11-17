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İkiye On Kala

İkiye On Kala

7 Parça | 24:04

"Kafamda Kentsel Dönüşümler" şarkısıyla listelerinde üst sıralarında yerini koruyan İkiye On Kala grubunun şarkılarını senin için derledik. İşte İkiye On Kala grubunun şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kendimi Sende Buldum

İkiye On Kala 02:39
02

Bana Gel Deme

İkiye On Kala 02:28
03

Bu Kafayla Napıcam

İkiye On Kala 05:05
04

Kafamda Kentsel Dönüşümler

İkiye On Kala 03:01
05

Bunca Zaman Sonra Nasılsın

İkiye On Kala 03:54
06

Koptu İpim Düşüyorum

İkiye On Kala 03:42
07

Çok Özel Bi

İkiye On Kala 03:15

...

KAPAT
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