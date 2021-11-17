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İkiye On Kala
İkiye On Kala
7 Parça | 24:04
"Kafamda Kentsel Dönüşümler" şarkısıyla listelerinde üst sıralarında yerini koruyan İkiye On Kala grubunun şarkılarını senin için derledik. İşte İkiye On Kala grubunun şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Kendimi Sende Buldum
İkiye On Kala
02:39
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02
Bana Gel Deme
İkiye On Kala
02:28
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03
Bu Kafayla Napıcam
İkiye On Kala
05:05
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04
Kafamda Kentsel Dönüşümler
İkiye On Kala
03:01
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05
Bunca Zaman Sonra Nasılsın
İkiye On Kala
03:54
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06
Koptu İpim Düşüyorum
İkiye On Kala
03:42
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07
Çok Özel Bi
İkiye On Kala
03:15
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