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Karanfil

Karanfil

Alternatif Müzik

9 Parça | 31:30
Çiçek gibi şarkıları senin için derledik. İşte birbirinden güzel şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gamzedeyim Deva Bulmam

Dedublüman 05:15
02

Fikrimin İnce Gülü

Dedublüman 03:36
03

Bu Kız

Son Feci Bisiklet 02:55
04

Ne Zamandır Sendeyim

Madrigal 03:20
05

Güneşe Dokundum

Köfn 02:54
06

Saman Sarısı

Emir Can İğrek 02:35
07

Aç Bağrını

Emir Can İğrek 03:49
08

Sarmaşık

Evdeki Saat 04:05
09

Karanfil

Yeni Türkü 03:01
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