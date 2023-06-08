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Karanfil
Karanfil
Alternatif Müzik
9 Parça | 31:30
Çiçek gibi şarkıları senin için derledik. İşte birbirinden güzel şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Gamzedeyim Deva Bulmam
Dedublüman
05:15
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02
Fikrimin İnce Gülü
Dedublüman
03:36
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03
Bu Kız
Son Feci Bisiklet
02:55
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04
Ne Zamandır Sendeyim
Madrigal
03:20
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05
Güneşe Dokundum
Köfn
02:54
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06
Saman Sarısı
Emir Can İğrek
02:35
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07
Aç Bağrını
Emir Can İğrek
03:49
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08
Sarmaşık
Evdeki Saat
04:05
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09
Karanfil
Yeni Türkü
03:01
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