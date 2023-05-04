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Köfn
Köfn
Alternatif Müzik
10 Parça | 34:11
Bi' Tek Ben Anlarım adlı şarkılarıyla dillerden düşmeyen Köfn, şimdi en popüler parçalarıyla 7/24 Dinle'de sizleri bekliyor...
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01
Taş Kalbinin Çöllerinde
Köfn
02:44
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02
Olan Olmuş
Köfn
03:37
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03
Ben Seni Arayamam
Köfn
03:38
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04
Bul Beni
Köfn
04:30
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05
Gitsin
Köfn
03:59
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06
Sensiz N'aparım Ben
Köfn
03:22
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07
EL
Köfn
03:36
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08
Soygun
Köfn
02:33
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09
Güneşe Dokundum
Köfn
02:54
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10
Bi' Tek Ben Anlarım
Köfn
03:18
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