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Madrigal

Madrigal

Alternatif Müzik

8 Parça | 30:28
"Seni Dert Etmeler" adlı şarkılarıyla dinleyenlerini büyüleyen Madrigal grubunun en sevilen şarkılarını senin için derledik! İşte Madrigal grubunun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Dert Etmeler

Madrigal 03:08
02

Dip

Madrigal 03:59
03

Bambaşka

Madrigal 04:18
04

Bizim Olsalar Yeter

Madrigal 03:37
05

Geçme Artık Sokağımdan

Madrigal 03:33
06

Kelebekler

Madrigal 04:07
07

Neden Diye Sorma

Madrigal 04:07
08

Ne Zamandır Sendeyim

Madrigal 03:39
... KAPAT
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