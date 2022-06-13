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Madrigal
Madrigal
Alternatif Müzik
8 Parça | 30:28
"Seni Dert Etmeler" adlı şarkılarıyla dinleyenlerini büyüleyen Madrigal grubunun en sevilen şarkılarını senin için derledik! İşte Madrigal grubunun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Seni Dert Etmeler
Madrigal
03:08
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02
Dip
Madrigal
03:59
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03
Bambaşka
Madrigal
04:18
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04
Bizim Olsalar Yeter
Madrigal
03:37
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05
Geçme Artık Sokağımdan
Madrigal
03:33
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06
Kelebekler
Madrigal
04:07
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07
Neden Diye Sorma
Madrigal
04:07
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08
Ne Zamandır Sendeyim
Madrigal
03:39
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