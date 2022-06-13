Madrigal

Alternatif Müzik 8 Parça | 30:28 8 Parça | 30:28

"Seni Dert Etmeler" adlı şarkılarıyla dinleyenlerini büyüleyen Madrigal grubunun en sevilen şarkılarını senin için derledik! İşte Madrigal grubunun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...