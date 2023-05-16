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Alternatif Müzik
Mavi Gri
Mavi Gri
Alternatif Müzik
10 Parça | 37:51
Ülkemizin genç alternatif müzik gruplarından Mavi Gri'nin sevilen şarkılarını sizler için derledik. İşte Mavi Gri çalma listesi...
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01
Altüst Olmuşum
Mavi Gri
03:19
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02
Dünyanın En Güzel Kızı
Mavi Gri
03:37
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03
Ölümle Yaşam Arasında ft. Ahmet Hatipoğlu
Mavi Gri
02:56
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04
Ben Sende Yandım
Mavi Gri
03:52
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05
Aklımı Kaçırdım
Mavi Gri
03:00
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06
O Ben Olamam
Mavi Gri
05:19
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07
Hayatım Leş
Mavi Gri
03:34
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08
Yerle Bir Olurum
Mavi Gri
03:22
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09
Kır Çiçeğim
Mavi Gri
04:19
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10
Odamda Hayalin Saklı
Mavi Gri
04:33
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