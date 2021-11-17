×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Alternatif Müzik Melek Mosso
Melek Mosso

Melek Mosso

5 Parça | 20:57

Sesiyle ve tarzıyla herkesi kendine hayran bırakan Melek Mosso'nun şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Melek Mosso'nun şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hayatım Kaymış

Melek Mosso 04:05
02

Keklik Gibi

Melek Mosso 04:45
03

Kedi

Melek Mosso 03:30
04

Gölgen Yeter

Melek Mosso 04:15
05

Gönül Gözü

Melek Mosso 04:22

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Karışık
Yeni Türkü
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Fikret Kızılok
Nil İpek
Kaan Boşnak
Emircan İğrek
Adamlar
Can Kazaz
Bağzıları
İkiye On Kala
Birsen Tezer

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x