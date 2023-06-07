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7/24 Dinle Müzik Türleri Alternatif Müzik Nalan
Nalan

Nalan

Alternatif Müzik

8 Parça | 30:37
"Nalan" gibi alternatif müziğin öne çıkan şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte o şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Altüst Olmuşum

Mavi Gri 03:19
02

Hiç İyi Değilim

Dolu Kadehi Ters Tut 03:38
03

Seni Dert Etmeler

Madrigal 03:08
04

Zaten Kırılmış Bir Kızsın

Bağzıları 04:49
05

Gömülür

Nil İpek 05:00
06

Gökyüzünü Tutamam

Can Koç 03:15
07

Bırakma Kendini

Kaan Boşnak 04:00
08

Nalan

Emir Can İğrek 03:28
... KAPAT
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