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Nil İpek
Nil İpek
8 Parça | 27:11
2015'te ilk albümünü yayımlayan Nil İpek, Senden Uzakta, Papatya gibi şarkılar çıkardı. İşte Nil İpek'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Gözleri Aşka Gülen
Nil İpek
04:20
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02
Gömülür
Nil İpek
05:00
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03
Papatya
Nil İpek
02:57
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04
Senden Uzakta
Nil İpek
03:03
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05
Bir gün Beni Arzularsan Gel
Nil İpek
03:54
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06
Havada Bir Hinlik Var
Nil İpek
03:14
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07
Son Mektup
Nil İpek
02:22
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08
Sağanak Yağmurlu Şarkı
Nil İpek
02:21
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