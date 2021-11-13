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Nil İpek

Nil İpek

8 Parça | 27:11

2015'te ilk albümünü yayımlayan Nil İpek, Senden Uzakta, Papatya gibi şarkılar çıkardı. İşte Nil İpek'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gözleri Aşka Gülen

Nil İpek 04:20
02

Gömülür

Nil İpek 05:00
03

Papatya

Nil İpek 02:57
04

Senden Uzakta

Nil İpek 03:03
05

Bir gün Beni Arzularsan Gel

Nil İpek 03:54
06

Havada Bir Hinlik Var

Nil İpek 03:14
07

Son Mektup

Nil İpek 02:22
08

Sağanak Yağmurlu Şarkı

Nil İpek 02:21

...

KAPAT
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