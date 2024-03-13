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Selin

Selin

Alternatif Müzik

10 Parça | 29:02
Yalancı Bahar coverıyla büyük ses getiren genç şarkıcı Selin Geçit'in sevilen şarkılarını sizler için derledik. İşte Selin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalancı Bahar

Şarkı Sözleri Selin 00:00
02

FARKINDA DEĞİLDİN

Şarkı Sözleri Selin 03:23
03

Olabilirdik

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut,Selin 03:15
04

NE SENLE NE SENSİZ

Şarkı Sözleri Selin 03:42
05

Bu Gece

Şarkı Sözleri Selin 02:58
06

Son Arzum

Şarkı Sözleri Selin 03:09
07

In Control (Mahmut Orhan)

Şarkı Sözleri Selin 02:59
08

CAN YOU UNDERSTAND ME?

Şarkı Sözleri Selin 03:34
09

Dönmem Ben Sana (Mahmut Orhan)

Şarkı Sözleri Selin 03:28
10

FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up)

Şarkı Sözleri Selin 02:34
... KAPAT
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