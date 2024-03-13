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Selin
Selin
Alternatif Müzik
10 Parça | 29:02
Yalancı Bahar coverıyla büyük ses getiren genç şarkıcı Selin Geçit'in sevilen şarkılarını sizler için derledik. İşte Selin çalma listesi...
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01
Yalancı Bahar
Şarkı Sözleri
Selin
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02
FARKINDA DEĞİLDİN
Şarkı Sözleri
Selin
03:23
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03
Olabilirdik
Şarkı Sözleri
Dolu Kadehi Ters Tut,Selin
03:15
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04
NE SENLE NE SENSİZ
Şarkı Sözleri
Selin
03:42
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05
Bu Gece
Şarkı Sözleri
Selin
02:58
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06
Son Arzum
Şarkı Sözleri
Selin
03:09
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07
In Control (Mahmut Orhan)
Şarkı Sözleri
Selin
02:59
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08
CAN YOU UNDERSTAND ME?
Şarkı Sözleri
Selin
03:34
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09
Dönmem Ben Sana (Mahmut Orhan)
Şarkı Sözleri
Selin
03:28
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10
FARKINDA DEĞİLDİN (Sped Up)
Şarkı Sözleri
Selin
02:34
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