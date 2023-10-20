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Sena Şener
Sena Şener
Alternatif Müzik
10 Parça | 40:22
Genç şarkıcı Sena Şener'in en sevilen şarkılarını sizler için derledik. İşte en güzel şarkılarıyla Sena Şener...
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01
Porselen Kalbim
Sena Şener
05:17
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02
Bak Bana
Sena Şener
03:51
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03
Sevmemeliyiz
Sena Şener
05:54
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04
Teni Tenime
Sena Şener
03:16
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05
Ölsem
Sena Şener
03:34
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06
Affetmem
Sena Şener
03:17
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07
Birden Geldin Aklıma
Tuna Kiremitçi,Sena Şener
03:35
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08
Dönmek
Sena Şener
03:15
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09
Düşünürsem Ölürüm
Sena Şener
03:39
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10
Sendin Düşmanım
Sena Şener
04:44
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