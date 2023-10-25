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Sufle
Sufle
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10 Parça | 37:38
Göksu Taşçeviren ve Mustafa Atik ikilisinden oluşan grup Sufle'nin en sevilen şarkılarını sizler için derledik. İşte Sufle çalma listesi sizlerle...
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01
İçinde Aşk Var
Şarkı Sözleri
Sufle
04:07
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02
Duygusal Serseri
Şarkı Sözleri
Sufle
03:10
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03
Pus
Şarkı Sözleri
Sufle
04:11
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04
Ne Söz Ne Saz
Şarkı Sözleri
Sufle
03:32
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05
Hissettin Mi
Şarkı Sözleri
Sufle
03:38
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06
Köprüaltı
Şarkı Sözleri
Sufle
04:49
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07
Nasıl Güzel
Şarkı Sözleri
Teoman,Sufle
03:17
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08
İyi Değilim
Şarkı Sözleri
Sufle
03:46
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09
Yardım Et Bana
Şarkı Sözleri
Sufle
04:01
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10
Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan
Şarkı Sözleri
Sufle
03:07
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