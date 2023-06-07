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7/24 Dinle Müzik Türleri Alternatif Müzik Sürsün Bahar
Sürsün Bahar

Sürsün Bahar

Alternatif Müzik

10 Parça | 37:04
Alternatif müzik seviyorsan ve pozitif bir gün geçirmek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte birbirinden güzel alternatif şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Buldum Ya

Kaan Boşnak 03:52
02

Yıldızlara Bak

Yaşlı Amca 04:00
03

Yakamoz Güzeli

Yaşlı Amca 04:28
04

Sevda Çiçeği

Fikret Kızılok 04:26
05

Kır Çiçeğim

Mavi Gri 04:19
06

Kelebekler

Madrigal 04:07
07

Papatya

Nil İpek 02:57
08

Günebakan

Yeni Türkü 03:13
09

Aşk Yeniden

Yeni Türkü 02:51
10

Sürsün Bahar

Can Kazaz 02:51
... KAPAT
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