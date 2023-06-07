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Alternatif Müzik
Sürsün Bahar
Sürsün Bahar
Alternatif Müzik
10 Parça | 37:04
Alternatif müzik seviyorsan ve pozitif bir gün geçirmek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte birbirinden güzel alternatif şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Seni Buldum Ya
Kaan Boşnak
03:52
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02
Yıldızlara Bak
Yaşlı Amca
04:00
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03
Yakamoz Güzeli
Yaşlı Amca
04:28
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04
Sevda Çiçeği
Fikret Kızılok
04:26
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05
Kır Çiçeğim
Mavi Gri
04:19
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06
Kelebekler
Madrigal
04:07
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07
Papatya
Nil İpek
02:57
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08
Günebakan
Yeni Türkü
03:13
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09
Aşk Yeniden
Yeni Türkü
02:51
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10
Sürsün Bahar
Can Kazaz
02:51
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