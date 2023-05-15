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Alternatif Müzik
Yaşlı Amca
Yaşlı Amca
Alternatif Müzik
10 Parça | 37:41
Giderdi Hoşuma, Ve Ben, Yıldızlara Bak adlı şarkılarıyla günümüzde popülaritesini arttırmış ve başarılı bir yükseliş yaşayan alternatif müzik grubu Yaşlı Amca'nın sevilen şarkılarını sizler için derledik...
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01
İstanbul Beyefendisi
Yaşlı Amca
03:53
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02
Giderdi Hoşuma
Yaşlı Amca
03:40
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03
Yıldızlara Bak
Yaşlı Amca
04:00
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04
Ve Ben
Yaşlı Amca
04:05
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05
Hep De Yorgun
Yaşlı Amca
03:05
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06
Yakamoz Güzeli
Yaşlı Amca
04:28
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07
Kediler ve Şarkılar
Yaşlı Amca
03:48
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08
Kaybediyorum Yeniden
Yaşlı Amca
03:21
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09
Kafam Karışık
Yaşlı Amca
03:46
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10
Zıtlıklarına Hastayım
Yaşlı Amca
03:35
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