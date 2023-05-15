Yaşlı Amca

Alternatif Müzik 10 Parça | 37:41 10 Parça | 37:41

Giderdi Hoşuma, Ve Ben, Yıldızlara Bak adlı şarkılarıyla günümüzde popülaritesini arttırmış ve başarılı bir yükseliş yaşayan alternatif müzik grubu Yaşlı Amca'nın sevilen şarkılarını sizler için derledik...