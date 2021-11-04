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Moğollar

Moğollar

22 Parça | 01:30:21

Anadolu rock müziğinin gelişmesinde önemli rol edinen Moğollar grubunun şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Moğollar'ın çok sevilen Bişey Yapmalı ve Dinleyiverin Gari şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çığrık

Moğollar 03:28
02

Çaya Kaç Şeker

Moğollar 04:23
03

Yalan

Moğollar 03:49
04

Umut Yolunu Bulur

Moğollar 05:30
05

Ternek

Moğollar 02:44
06

Ilgaz

Moğollar 03:43
07

Kriz Bastı

Moğollar 03:13
08

Keşişleme

Moğollar 03:02
09

Kapalıçarşı

Moğollar 02:19
10

Kadınlarımız

Moğollar 07:32

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