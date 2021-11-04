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Türler
Anadolu Rock
Moğollar
Moğollar
22 Parça | 01:30:21
Anadolu rock müziğinin gelişmesinde önemli rol edinen Moğollar grubunun şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Moğollar'ın çok sevilen Bişey Yapmalı ve Dinleyiverin Gari şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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01
Çığrık
Moğollar
03:28
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02
Çaya Kaç Şeker
Moğollar
04:23
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03
Yalan
Moğollar
03:49
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04
Umut Yolunu Bulur
Moğollar
05:30
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05
Ternek
Moğollar
02:44
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06
Ilgaz
Moğollar
03:43
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07
Kriz Bastı
Moğollar
03:13
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08
Keşişleme
Moğollar
03:02
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09
Kapalıçarşı
Moğollar
02:19
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10
Kadınlarımız
Moğollar
07:32
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