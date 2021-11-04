Moğollar

Anadolu rock müziğinin gelişmesinde önemli rol edinen Moğollar grubunun şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Moğollar'ın çok sevilen Bişey Yapmalı ve Dinleyiverin Gari şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...