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7/24 Dinle Müzik Türleri Arabesk Batsın Bu Dünya
Batsın Bu Dünya

Batsın Bu Dünya

Arabesk

10 Parça | 48:00
Hayatın yolunda gitmediğinde hissettiğin hırçınlığa eşlik edecek şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan arabesk tarzdaki müzikleri dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sanma ki Yaşıyorum

Ferdi Tayfur 04:42
02

Küskünüm

Bergen 04:22
03

Üzdüler Beni

İbrahim Erkal 04:36
04

Şikayetim Var

Ümit Besen 04:37
05

Durdurun Dünyayı

Kamuran Akkor 04:37
06

Yağmurlar Canımı Alsın

İntizar 04:55
07

Zaman Hırsızı

Gülden Karaböcek 04:25
08

Yürüyorum Dikenlerin Üstünde

İbrahim Tatlıses 03:59
09

Yıllar Utansın

Müslüm Gürses 06:44
10

Batsın Bu Dünya

Orhan Gencebay 05:03
... KAPAT
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