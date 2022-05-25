Batsın Bu Dünya

Arabesk 10 Parça | 48:00 10 Parça | 48:00

Hayatın yolunda gitmediğinde hissettiğin hırçınlığa eşlik edecek şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan arabesk tarzdaki müzikleri dinleyebilirsin...