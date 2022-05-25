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Arabesk
Batsın Bu Dünya
Batsın Bu Dünya
Arabesk
10 Parça | 48:00
Hayatın yolunda gitmediğinde hissettiğin hırçınlığa eşlik edecek şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan arabesk tarzdaki müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Sanma ki Yaşıyorum
Ferdi Tayfur
04:42
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02
Küskünüm
Bergen
04:22
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03
Üzdüler Beni
İbrahim Erkal
04:36
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04
Şikayetim Var
Ümit Besen
04:37
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05
Durdurun Dünyayı
Kamuran Akkor
04:37
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06
Yağmurlar Canımı Alsın
İntizar
04:55
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07
Zaman Hırsızı
Gülden Karaböcek
04:25
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08
Yürüyorum Dikenlerin Üstünde
İbrahim Tatlıses
03:59
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09
Yıllar Utansın
Müslüm Gürses
06:44
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10
Batsın Bu Dünya
Orhan Gencebay
05:03
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