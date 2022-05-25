Hangimiz Sevmedik

Arabesk 10 Parça | 44:04 10 Parça | 44:04

Hayatında en az bir kere aşık olmuş insanların hislerini anlatan şarkılar bu çalma listesinde! Sevgi hissini tekrar hatırlamak istediğin vakitlerde buradan arabesk tarzda müzikler dinleyebilirsin...