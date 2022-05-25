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Hangimiz Sevmedik

Hangimiz Sevmedik

Arabesk

10 Parça | 44:04
Hayatında en az bir kere aşık olmuş insanların hislerini anlatan şarkılar bu çalma listesinde! Sevgi hissini tekrar hatırlamak istediğin vakitlerde buradan arabesk tarzda müzikler dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hangimiz Sevmedik

Müslüm Gürses 03:54
02

Bulamadım

İbrahim Tatlıses 04:26
03

Deli Gibi Sevdim

Neşe Karaböcek 05:01
04

Bu Aşk Beni Deli Eyledi

Bergen 04:20
05

Sevmemeli

Kamuran Akkor 03:45
06

Ölünmüyor

İntizar 04:21
07

Sevdim Ya

İbrahim Erkal 06:00
08

Yaralı Gönlüm

Gülden Karaböcek 04:07
09

Sevmiyorum Deme

Orhan Gencebay 04:43
10

Yarım Kaldı

Ferdi Tayfur 03:27
... KAPAT
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