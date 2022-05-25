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Arabesk
Hangimiz Sevmedik
Hangimiz Sevmedik
Arabesk
10 Parça | 44:04
Hayatında en az bir kere aşık olmuş insanların hislerini anlatan şarkılar bu çalma listesinde! Sevgi hissini tekrar hatırlamak istediğin vakitlerde buradan arabesk tarzda müzikler dinleyebilirsin...
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01
Hangimiz Sevmedik
Müslüm Gürses
03:54
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02
Bulamadım
İbrahim Tatlıses
04:26
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03
Deli Gibi Sevdim
Neşe Karaböcek
05:01
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04
Bu Aşk Beni Deli Eyledi
Bergen
04:20
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05
Sevmemeli
Kamuran Akkor
03:45
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06
Ölünmüyor
İntizar
04:21
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07
Sevdim Ya
İbrahim Erkal
06:00
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08
Yaralı Gönlüm
Gülden Karaböcek
04:07
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09
Sevmiyorum Deme
Orhan Gencebay
04:43
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10
Yarım Kaldı
Ferdi Tayfur
03:27
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