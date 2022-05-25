Hatıran Yeter

Arabesk 12 Parça | 53:13 12 Parça | 53:13

Unutulmayan anılara yolculuk edebileceğin şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan seni geçmişe götürecek arabesk tarzdaki şarkıları dinleyebilirsin...