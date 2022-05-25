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Arabesk
Hatıran Yeter
Hatıran Yeter
Arabesk
12 Parça | 53:13
Unutulmayan anılara yolculuk edebileceğin şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan seni geçmişe götürecek arabesk tarzdaki şarkıları dinleyebilirsin...
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01
Uykum Firari
İntizar
04:18
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02
İçim Yanar
Ferdi Tayfur
03:52
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03
Hatıran Yeter
Gülden Karaböcek
05:00
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04
Resminle Ağladım
Orhan Gencebay
04:00
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05
Deli Gibi Sevdim
Neşe Karaböcek
05:01
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06
Hatırım İçin
Esengül
05:19
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07
Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi
Ümit Besen
05:27
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08
Bu Aşk Beni Deli Eyledi
Bergen
04:20
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09
Kavuşamadık
Kamuran Akkor
04:13
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10
Silinmeyen Hatıralar
Müslüm Gürses
03:55
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