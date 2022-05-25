×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Arabesk Hatıran Yeter
Hatıran Yeter

Hatıran Yeter

Arabesk

12 Parça | 53:13
Unutulmayan anılara yolculuk edebileceğin şarkılar bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan seni geçmişe götürecek arabesk tarzdaki şarkıları dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Uykum Firari

İntizar 04:18
02

İçim Yanar

Ferdi Tayfur 03:52
03

Hatıran Yeter

Gülden Karaböcek 05:00
04

Resminle Ağladım

Orhan Gencebay 04:00
05

Deli Gibi Sevdim

Neşe Karaböcek 05:01
06

Hatırım İçin

Esengül 05:19
07

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi

Ümit Besen 05:27
08

Bu Aşk Beni Deli Eyledi

Bergen 04:20
09

Kavuşamadık

Kamuran Akkor 04:13
10

Silinmeyen Hatıralar

Müslüm Gürses 03:55
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Müslüm Gürses
Ferdi Tayfur
Orhan Gencebay
İbrahim Tatlıses
Gülden Karaböcek
İbrahim Erkal
İntizar
Seni Yazdım Kalbime
Hangimiz Sevmedik
Vazgeç Gönlüm
Batsın Bu Dünya
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı