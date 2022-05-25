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Müzik Türleri
Arabesk
Seni Yazdım Kalbime
Seni Yazdım Kalbime
Arabesk
11 Parça | 45:12
Kalbinden hiçbir zaman silinmeyecek sevdanı anlatan arabesk müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan kalıcı aşkını anlatan arabesk tarzdaki müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Seni Yazdım
Müslüm Gürses
04:33
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02
Taht Kurmuşsun Kalbime
Esengül
03:48
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03
Bu Nasıl Sevda
Ümit Besen
03:51
Sözleriyle Dinle
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04
Nesin Gönlüm
Bergen
04:01
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05
Yanmış Bir Yürek
Kamuran Akkor
05:06
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06
Canımın İçi
İntizar
04:27
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07
Sırılsıklam
İbrahim Erkal
03:14
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08
Vay Deli Gönül
Gülden Karaböcek
03:28
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09
Yürekten Olsun
Orhan Gencebay
04:20
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10
Yanarım
İbrahim Tatlıses
04:15
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