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7/24 Dinle Müzik Türleri Arabesk Seni Yazdım Kalbime
Seni Yazdım Kalbime

Seni Yazdım Kalbime

Arabesk

11 Parça | 45:12
Kalbinden hiçbir zaman silinmeyecek sevdanı anlatan arabesk müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan kalıcı aşkını anlatan arabesk tarzdaki müzikleri dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Yazdım

Müslüm Gürses 04:33
02

Taht Kurmuşsun Kalbime

Esengül 03:48
03

Bu Nasıl Sevda

Ümit Besen 03:51
04

Nesin Gönlüm

Bergen 04:01
05

Yanmış Bir Yürek

Kamuran Akkor 05:06
06

Canımın İçi

İntizar 04:27
07

Sırılsıklam

İbrahim Erkal 03:14
08

Vay Deli Gönül

Gülden Karaböcek 03:28
09

Yürekten Olsun

Orhan Gencebay 04:20
10

Yanarım

İbrahim Tatlıses 04:15
... KAPAT
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