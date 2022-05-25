Seni Yazdım Kalbime

Arabesk 11 Parça | 45:12 11 Parça | 45:12

Kalbinden hiçbir zaman silinmeyecek sevdanı anlatan arabesk müzikler bu çalma listesinde! İstediğin her vakitte buradan kalıcı aşkını anlatan arabesk tarzdaki müzikleri dinleyebilirsin...