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7/24 Dinle Müzik Türleri Arabesk Vazgeç Gönlüm
Vazgeç Gönlüm

Vazgeç Gönlüm

Arabesk

10 Parça | 46:57
Acıtan sevdadan kurtulman gerektiğini hissettiren şarkılar bu çalma listesinde! Kalbin hakkında kararsız kaldığın vakitlerde buradan arabesk tarzdaki müzikleri dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çok Üzgünsün Arkadaş

Esengül 05:20
02

Son Şarkı

Ümit Besen 04:28
03

Son Ağlayışım

Bergen 05:35
04

Üç Gün Ağlarsın

Kamuran Akkor 04:20
05

Ölünmüyor

İntizar 04:21
06

Sürünüyorum

Gülden Karaböcek 03:34
07

Hasret Kaldım

İbrahim Tatlıses 05:00
08

Vazgeç Felek

Ferdi Tayfur 04:12
09

İkimize Ağlarım

Müslüm Gürses 05:40
10

Vazgeç Gönlüm

Orhan Gencebay 04:27
... KAPAT
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