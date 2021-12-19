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Best of Türkçe
Best of 2000'ler | Türkçe Pop
Best of 2000'ler | Türkçe Pop
71 Parça | 04:58:41
Yıllar geçse de dinlemeyi asla bırakamadığımız 2000'li yıllara ait Türkçe Pop şarkıları senin için derledik. İşte Dudu Dudu, Acemi Balık ve Dilli Düdük gibi her dönem severek dinlediğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Sen Başkasın
Tarkan
04:16
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02
Arada Bir
Tarkan
04:09
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03
Dudu
Tarkan
04:39
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04
Sevda Sinemalarda
Yaşar
03:39
Sözleriyle Dinle
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05
Komple
Burak Kut
03:48
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06
Sallayalım Dünyayı
Yonca Evcimik
04:14
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07
Baksana Talihe
Göksel
03:45
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08
Ya Tutarsa
Gülşen
03:55
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09
Acıtmıyor Sevdan
Yaşar
04:11
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10
Acele Etme
Hande Yener
05:07
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