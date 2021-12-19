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7/24 Dinle Müzik Türleri Best of Türkçe Best of 2000'ler | Türkçe Pop
Best of 2000'ler | Türkçe Pop

Best of 2000'ler | Türkçe Pop

71 Parça | 04:58:41

Yıllar geçse de dinlemeyi asla bırakamadığımız 2000'li yıllara ait Türkçe Pop şarkıları senin için derledik. İşte Dudu Dudu, Acemi Balık ve Dilli Düdük gibi her dönem severek dinlediğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Başkasın

Tarkan 04:16
02

Arada Bir

Tarkan 04:09
03

Dudu

Tarkan 04:39
04

Sevda Sinemalarda

Yaşar 03:39
05

Komple

Burak Kut 03:48
06

Sallayalım Dünyayı

Yonca Evcimik 04:14
07

Baksana Talihe

Göksel 03:45
08

Ya Tutarsa

Gülşen 03:55
09

Acıtmıyor Sevdan

Yaşar 04:11
10

Acele Etme

Hande Yener 05:07

...

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