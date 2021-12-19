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Best of Türkçe
Best of 2000'ler | Türkçe Rock
Best of 2000'ler | Türkçe Rock
41 Parça | 02:53:32
2000'li yıllarda hit olmuş Türkçe rock şarkıları senin için derledik. İşte Şebnem Ferah ve Özlem Tekin gibi güçlü sesleriyle yeri göğü inleten başarılı isimlerin şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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01
Senden Daha Güzel
Duman
04:02
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02
Hep Yek
Özlem Tekin
03:34
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03
Bir Derdim Var
Mor Ve Ötesi
03:24
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04
Ölürüm Hasretinle
Seksendört
04:49
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05
Unut Beni
Gece Yolcuları
03:58
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06
Her Şeyi Yak
Duman
04:30
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07
Afilli Yalnızlık
Emre Aydın
04:34
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08
Kahpe
Demir Demirkan
04:20
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09
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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10
Cevapsız Sorular
Manga
04:32
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