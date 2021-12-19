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7/24 Dinle Müzik Türleri Best of Türkçe Best of 2000'ler | Türkçe Rock
Best of 2000'ler | Türkçe Rock

Best of 2000'ler | Türkçe Rock

41 Parça | 02:53:32

2000'li yıllarda hit olmuş Türkçe rock şarkıları senin için derledik. İşte Şebnem Ferah ve Özlem Tekin gibi güçlü sesleriyle yeri göğü inleten başarılı isimlerin şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Senden Daha Güzel

Duman 04:02
02

Hep Yek

Özlem Tekin 03:34
03

Bir Derdim Var

Mor Ve Ötesi 03:24
04

Ölürüm Hasretinle

Seksendört 04:49
05

Unut Beni

Gece Yolcuları 03:58
06

Her Şeyi Yak

Duman 04:30
07

Afilli Yalnızlık

Emre Aydın 04:34
08

Kahpe

Demir Demirkan 04:20
09

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
10

Cevapsız Sorular

Manga 04:32

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