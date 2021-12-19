Best of 2000'ler | Türkçe Rock

2000'li yıllarda hit olmuş Türkçe rock şarkıları senin için derledik. İşte Şebnem Ferah ve Özlem Tekin gibi güçlü sesleriyle yeri göğü inleten başarılı isimlerin şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...