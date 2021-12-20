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7/24 Dinle Müzik Türleri Best of Türkçe Best of 2010'lar | Türkçe Pop
Best of 2010'lar | Türkçe Pop

Best of 2010'lar | Türkçe Pop

91 Parça | 05:50:22

2010'lu yılların en hit şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Atiye, Murat Dalkılıç, Hadise ve Hande Yener gibi pop müziğin önde gelen isimlerinin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yolla

Tarkan 04:45
02

Kardan Adam

Gülşen 04:04
03

Vaziyetler

Sıla 03:18
04

Yaz Günü

Hadise 03:38
05

Öp

Tarkan 03:47
06

Yatcaz Kalkcaz Ordayım

Gülşen 03:56
07

Kalamam Arkadaş

Murat Boz 03:12
08

Irgalamaz Beni

Gülşen 03:41
09

Adını Bilen Yazsın

Murat Boz 03:46
10

İki Deli Feat. Serdar Ortaç

Hande Yener 04:11

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