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Best of Türkçe
Best of 2010'lar | Türkçe Pop
Best of 2010'lar | Türkçe Pop
91 Parça | 05:50:22
2010'lu yılların en hit şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Atiye, Murat Dalkılıç, Hadise ve Hande Yener gibi pop müziğin önde gelen isimlerinin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Yolla
Tarkan
04:45
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02
Kardan Adam
Gülşen
04:04
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03
Vaziyetler
Sıla
03:18
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04
Yaz Günü
Hadise
03:38
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05
Öp
Tarkan
03:47
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06
Yatcaz Kalkcaz Ordayım
Gülşen
03:56
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07
Kalamam Arkadaş
Murat Boz
03:12
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08
Irgalamaz Beni
Gülşen
03:41
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09
Adını Bilen Yazsın
Murat Boz
03:46
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10
İki Deli Feat. Serdar Ortaç
Hande Yener
04:11
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