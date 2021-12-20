Best of 2010'lar | Türkçe Pop

2010'lu yılların en hit şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Atiye, Murat Dalkılıç, Hadise ve Hande Yener gibi pop müziğin önde gelen isimlerinin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...