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7/24 Dinle Müzik Türleri Best of Türkçe Best of 2020'ler | Türkçe Pop
Best of 2020'ler | Türkçe Pop

Best of 2020'ler | Türkçe Pop

18 Parça | 01:00:34

2020'den bu yana hit olmuş şarkıları senin için derledik. İşte Edis, Aleyna Tilki ve Merve Özbey gibi şarkıcıların 2020'li yıllara ait şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hayatım Kaymış

Melek Mosso 04:05
02

Küçük Bir Yol

Hadise 04:42
03

Yaz Gülü

Yalın 03:10
04

Hay Hay

Hadise 03:39
05

Kanunlar Gibi

Derya Uluğ 02:56
06

Gerisi Bende

Funda Arar 03:06
07

Her Mevsim Yazım

Zeynep Bastık 03:14
08

Yetinmeyi Bilir Misin

Sezen Aksu 02:40
09

Aşkın Olayım

Simge 03:58
10

Can Kenarım

Murat Boz 04:10

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