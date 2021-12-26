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Best of Türkçe
Best Of 60'lar | Türkçe Pop
Best Of 60'lar | Türkçe Pop
10 Parça | 31:20
60'lı yıllardan günümüze kadar gelmeyi başarmış unutulmaz şarkıları senin için derledik. İşte Nesrin Sipahi ve Alpay gibi isimlerin 60'lı yıllara ait şarkıları...
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01
Çapkın Satıcı
Ajda Pekkan
03:55
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02
Boş Sokak
Ajda Pekkan
03:01
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03
Sevmem Bir Daha
Tülay German
03:14
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04
Arkadaşımın Aşkısın
Nesrin Sipahi
03:48
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05
Çal Çingene Çal
Ayferi
03:21
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06
Efem
Alpay
02:41
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07
Kim Demiş Aşk Yalandır Diye
Ayten Alplman
02:31
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08
Ölüm
Hümeyra
02:43
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09
Kara Tren
Alpay
02:26
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10
Samanyolu
Berkant
03:40
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