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7/24 Dinle Müzik Türleri Best of Türkçe Best of 70'ler | Türk Halk Müziği
Best of 70'ler | Türk Halk Müziği

Best of 70'ler | Türk Halk Müziği

6 Parça | 19:58

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül Dağı

Neşet Ertaş 04:58
02

Zahidem

Neşet Ertaş 04:20
03

Ayağında Kundura

İbrahim Tatlıses 03:56
04

Gücenme Ey Sofu Baba

Aşık Mahzuni Şerif 02:24
05

Kağızman

Barış Manço 02:27
06

Uzun İnce Bir Yoldayım

Aşık Veysel 01:53

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