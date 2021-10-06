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Best of 70'ler / Türkçe Pop
Best of 70'ler / Türkçe Pop
68 Parça | 03:51:48
Pop müziğin çok daha samimi olduğu 1970 yıllarında yayınlanmış Türkçe Pop türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Sana Ne Kime Ne
Ajda Pekkan
02:54
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02
Dert Bende Derman Sende
Ajda Pekkan
03:51
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03
Olmaz Olsun
Sezen Aksu
03:02
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04
Bir de Bana Sor/ Orijinal
Erol Evgin
03:13
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05
Kim Arar Seni
Nilüfer
03:37
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06
İşte Öyle Bir Şey/ Orijinal
Erol Evgin
03:00
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07
Söyle Canım
Erol Evgin
03:21
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08
Kimler Geldi Kimler Geçti
Ajda Pekkan
03:25
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09
Sana Neler Edeceğim
Ajda Pekkan
03:05
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10
O Yaz
Zerrin Özer
04:24
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