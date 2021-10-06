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Best of 70'ler / Türkçe Pop

Best of 70'ler / Türkçe Pop

68 Parça | 03:51:48

Pop müziğin çok daha samimi olduğu 1970 yıllarında yayınlanmış Türkçe Pop türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sana Ne Kime Ne

Ajda Pekkan 02:54
02

Dert Bende Derman Sende

Ajda Pekkan 03:51
03

Olmaz Olsun

Sezen Aksu 03:02
04

Bir de Bana Sor/ Orijinal

Erol Evgin 03:13
05

Kim Arar Seni

Nilüfer 03:37
06

İşte Öyle Bir Şey/ Orijinal

Erol Evgin 03:00
07

Söyle Canım

Erol Evgin 03:21
08

Kimler Geldi Kimler Geçti

Ajda Pekkan 03:25
09

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
10

O Yaz

Zerrin Özer 04:24

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