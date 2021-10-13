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Best of 70'ler / Anadolu Rock

Best of 70'ler / Anadolu Rock

32 Parça | 02:05:13

İnsanların hislerini daha sesli müziklerle dışarı vurduğu 1970 yıllarında yayınlanmış Anadolu Rock türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Adiloş Bebem

Cem Karaca 04:32
02

Kol Düğmeleri

Barış Manço 03:46
03

Deniz Üstü Köpürür

Cem Karaca 04:11
04

Aşkımız Bitecek

Erkin Koray 03:20
05

Silinmeyen Hatıralar

Erkin Koray 04:03
06

Nem Kaldı

Cem Karaca 04:13
07

Tamirci Çırağı

Cem Karaca 04:51
08

Sevince

Erkin Koray 05:13
09

Şaşkın

Erkin Koray 04:26
10

Anlasana

İlhan İrem 04:23

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