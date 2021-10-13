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Best of 70'ler / Anadolu Rock
Best of 70'ler / Anadolu Rock
32 Parça | 02:05:13
İnsanların hislerini daha sesli müziklerle dışarı vurduğu 1970 yıllarında yayınlanmış Anadolu Rock türündeki şarkıları dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Adiloş Bebem
Cem Karaca
04:32
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02
Kol Düğmeleri
Barış Manço
03:46
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03
Deniz Üstü Köpürür
Cem Karaca
04:11
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04
Aşkımız Bitecek
Erkin Koray
03:20
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05
Silinmeyen Hatıralar
Erkin Koray
04:03
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06
Nem Kaldı
Cem Karaca
04:13
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07
Tamirci Çırağı
Cem Karaca
04:51
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08
Sevince
Erkin Koray
05:13
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09
Şaşkın
Erkin Koray
04:26
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10
Anlasana
İlhan İrem
04:23
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