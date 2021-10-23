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Best of 80'ler / Anadolu Rock

Best of 80'ler / Anadolu Rock

36 Parça | 02:37:44

Rock müziğin yayılmasını sağlayan sanatçıların 1980 yıllarında yayınlanmış Anadolu Rock türündeki şarkılarını dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İşte Geldik Gidiyoruz

Cem Karaca 06:07
02

Kol Düğmeleri

Barış Manço 03:46
03

Aşkımız Bitecek

Erkin Koray 03:20
04

Silinmeyen Hatıralar

Erkin Koray 04:03
05

Gülpembe

Barış Manço 04:46
06

Unutamadım

Barış Manço 04:00
07

Dönence

Barış Manço 06:10
08

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Erkin Koray 05:19
09

Hep Kahır

Cem Karaca 05:21
10

Ahmet Bey'in Ceketi

Barış Manço 04:39

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