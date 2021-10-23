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Best of 80'ler / Anadolu Rock
Best of 80'ler / Anadolu Rock
36 Parça | 02:37:44
Rock müziğin yayılmasını sağlayan sanatçıların 1980 yıllarında yayınlanmış Anadolu Rock türündeki şarkılarını dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
İşte Geldik Gidiyoruz
Cem Karaca
06:07
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02
Kol Düğmeleri
Barış Manço
03:46
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03
Aşkımız Bitecek
Erkin Koray
03:20
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04
Silinmeyen Hatıralar
Erkin Koray
04:03
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05
Gülpembe
Barış Manço
04:46
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06
Unutamadım
Barış Manço
04:00
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07
Dönence
Barış Manço
06:10
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08
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Erkin Koray
05:19
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09
Hep Kahır
Cem Karaca
05:21
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10
Ahmet Bey'in Ceketi
Barış Manço
04:39
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