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7/24 Dinle Müzik Türleri Best of Türkçe Best of 90'lar | Türkçe Pop
Best of 90'lar | Türkçe Pop

Best of 90'lar | Türkçe Pop

73 Parça | 05:00:56

Yıllar geçse de eskimeyen, o benzersiz bestelerin yer aldığı 90'lı yıllara ait şarkıları senin için derledik. İşte Sezen Aksu, Nilüfer ve Nazan Öncel gibi isimlerin efsaneleşmiş şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kış Güneşi

Tarkan 03:49
02

Şinanay

Sezen Aksu 04:37
03

Gül Döktüm Yollarına

Tarkan 04:06
04

Yaşandı Bitti

Burak Kut 04:22
05

Şımarık

Tarkan 03:55
06

Bu Akşam Ölürüm

Murat Kekilli 05:20
07

Ölürüm Sana

Tarkan 04:06
08

Kumralım

Yaşar 03:32
09

Gel Benimle

Yaşar 04:18
10

Benimle Oynama

Burak Kut 04:14

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